Ни одна представительница России не вошла в число 32 сеяных на турнире US Open. Подобная ситуация произошла впервые за 21 год: до этого россиянки не попали в посев в 1998 году, когда отбирались 16 спортсменок. Начиная с Уимблдона 2001 года число сеяных на турнирах «Большого шлема» повысили до 32.

Напомним, на данный момент первая ракетка России Дарья Касаткина занимает лишь 42-ю строчку мирового рейтинга WTA.

В мужском одиночном разряде ситуация гораздо лучше: в число сеяных вошли сразу два теннисиста. Даниил Медведев будет выступать в Нью-Йорке под пятым номером посева, Карен Хачанов — под девятым.

US Open будет проходить в период с 26 августа по 8 сентября. Действующими чемпионами соревнований являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.