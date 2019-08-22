В Куршевеле стартовал первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В 13:15 по московскому времени на лёд вышли представительницы женского одиночного катания.

Россию представляют две спортсменки, обе тренируются в Москве под руководством Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Майя Хромых. Изначально Валиева не входила в состав на первый этап, но незадолго до соревнований заменила свою партнершу по тренировочной группе Дарью Усачеву.

Валиева и Хромых выступят предпоследними в третьей и четвертой разминках соответственно. Валиевой досталось 16 место, Хромых — 22-е из 35 участниц.

Напомним, также сегодня состоится короткая программа у юношей, она начнётся в 18:30. Россию представят Егор Рухин и Андрей Кутовой.