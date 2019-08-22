Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу своей дисквалификации перед предстоящим матчем с «Уфой».

«Неожиданным решение КДК не стало, — сказал Семак на пресс-конференции в Удельном парке. — Я думаю, это ожидаемо. Обсуждать, справедливо или несправедливо… Есть регламент. Принимаем то наказание, которое есть. Будем работать, готовиться к следующим матчам».

Напомним, Семак дисквалифицирован на два следующих матча, один из которых — условно. Тренер пропустит игру с «Уфой», но сможет присутствовать на матче со «Спартаком». Наказание Семак получил за оскорбление судьи Алексея Матюнина во время матча с грозненским «Ахматом».

Глава КДК отметил, что такое поведение для Семака несвойственно, раньше наставник «Зенита» ни разу не посещал комитет ни как тренер, ни как игрок.