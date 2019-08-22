Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков точно не сможет принять участие в матче с «Уфой». Команды встретятся в седьмом туре чемпионата России.

На предматчевой пресс-конференции Семак отметил, что с командой в Уфу отправятся все игроки за исключением тех, кто восстанавливается после травмы — это Себастьян Дриусси и Малком.

«Полетят все, кто готов играть, все будут готовиться», — сказал Семак. В Уфе командам предстоит играть на искусственном газоне, поэтому перед началом матча тренер оценит степень риска и после этого определится со стартовым составом. «Сложно перепрыгивать с одного поля на другое, но условия для всех равны», — добавил тренер.

Напомним, матч с «Уфой» состоится в субботу, 24 августа, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Семак не сможет руководить командой со скамейки, так как получил дисквалификацию от КДК.