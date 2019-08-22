Своим мнением о дисквалификации главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который из-за своего высказывания в адрес арбитров матча «Зенит» — «Ахмат» пропустит матч с «Уфой», с Nevasport поделился старший тренер «Ленинградца» Борис Рапопорт.

«Дисквалификация Семака — это безобразие. Просто безобразие. Я хорошо знаю Сергея Богдановича… Вы знаете, я тоже бываю на нервах, и тренеры наши, и другие… Но, во-первых, это не было обращением к этим людям — хотя судили они безобразно. Ошибки были, а потом эти ошибки были признаны. Да, Семак не сдержался. Но он ведь даже обращался не к ним!

Во-вторых, в протоколе ведь не было никакой записи. Что-то, похоже, кому-то не хочется видеть «Зенит» там, где он сегодня находится. В «Зените» есть определенные проблемы — например, в игре. Согласен с теми, кто говорит, что даже с таким судейством «Зенит» должен выиграть. Но это футбол. Идет борьба — не всегда может все получатся.

Это эмоции. Не было такого момента, при котором человека нужно дисквалифицировать. Причем, исключительно интеллигентного, мягкого, достаточно спокойного человека. Ну, вывели его из равновесия, но он же пытался в этот момент повлиять на своего помощника! И что-то, не сдержался. Я думал, можно ограничиться каким-то выговором, предупреждением. С учетом того, что это пошло в средство массовой информации, ведь в протоколе ничего не было. Это неправильное решение. Не знаю, для чего это делается.

Согласен с Радимовым: вы помните высказывание Вадика Евсеева после игры с Уэльсом? Это футбол, это эмоции. Дальше что? Не было никакой попытки давления на судей. Повторюсь, кому-то не нравится сегодняшняя ситуация в футболе с лидерством «Зенита».

Возможно, «Зенит» должен, если такая возможность есть, оспорить эту дисквалификацию. Сделать ее, как минимум, условной. Сергей Богданович должен быть у поля с командой. Мы видим то, что происходит с тем же «Краснодаром», когда главного тренера нет на скамейке. Это очень тяжелая ситуация. «Зениту» предстоит матч с «Уфой» — очень непростой матч с боевитой командой. Отсутствие Семака на скамейке — это не есть хорошо», — отметил Рапопорт в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Напомним, что Сергей Семак получил также условную дисквалификацию на матч со «Спартаком», а также оштрафован на 100 тысяч рублей.