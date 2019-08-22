Защитник петербургского «Зенита» Денис Терентьев рассказал о своем отношении к экс-игроку команды Александру Анюкову.

В составе «Зенита» Анюков стал пятикратным чемпионом России, но нынешний сезон начал в самарских «Крыльях Советов», за которые выступал ранее. «Саше я ещё мячи подавал на «Петровском», — вспомнил Терентьев на пресс-конференции перед матчем с «Уфой». — Учился на его играх. Он для меня был идол, но сейчас уже ушёл».

Ранее уход Анюкова в «Крылья Советов» прокомментировал еще один защитник «Зенита», капитан команды Бранислав Иванович. По словам серба, игроки хотели, чтобы Анюков остался. Футболист подчеркнул, что одобряет выбор Анюкова — если есть силы и желание играть ещё, то нужно использовать предоставившуюся возможность.