Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние полузащитника Олега Шатова перед матчем седьмого тура чемпионата России. «Зенит» на выезде будет встречаться с «Уфой».

«Шатов приступил к тренировкам в общей группе», — заявил Семак на пресс-конференции в Удельном парке.

Напомним, ещё 26 июня стало известно, что Шатов тренируется по индивидуальной программе. Он не принял участие в товарищеском матче с «Левски» на сборе в Австрии. Затем игрок пропустил начало чемпионата России, он не сыграл даже в матче шестого тура против «Ахмата».

Полузащитник полетит с командой в Уфу на предстоящую встречу. Как отметил Семак, на выездной матч отправятся все игроки, за исключением тех, кто точно не сможет выйти на поле — это Себастьян Дриусси и Малком. У обоих диагностировано мышечное повреждение.