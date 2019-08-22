Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему ещё не поздравил форварда Артема Дзюбу с днём рождения. Сегодня, 22 августа, футболисту исполняется 31 год.

На пресс-конференции перед матчем с «Уфой» Семак заявил, что пока не поздравил Дзюбу, так как ещё не видел игрока сегодня. «Он приезжает на тренировки одним из последних, скоро увижу и поздравлю его», — сказал тренер.

Семак отметил, что, несмотря на лидерскую роль Дзюбы, его поздравят так же, как и любого другого игрока.

Напомним, в июле 2019 года болельщики «Зенита» признали форварда лучшим игроком месяца — он набрал почти 39% от общей суммы голосов. Дзюба сыграл за «Зенит» четыре матча в прошлом месяце, стал автором двух забитых мячей — в ворота «Тамбова» и «Оренбурга», а также отдал голевую передачу в матче с «Сочи».