Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уфой». Команды встретятся в седьмом туре чемпионата России, игра пройдет 24 августа в Уфе.

На предматчевой пресс-конференции в Удельном парке Терентьев отметил, что «Уфа» хорошо сыграла с «Ростовом» в предыдущем туре, команде удалось обыграть одного из лидеров чемпионата. «Это даёт нам большую мотивацию», — заявил Терентьев и добавил, что «Зенит» хочет реабилитироваться за прошлую игру.

Футболист рассказал о своем состоянии и заверил, что его ничего не беспокоит. «Сейчас всё хорошо, оправился от травмы и готов играть», — сказал защитник. Он отметил, что к полю в Уфе нужно будет хорошо подготовиться, так как предстоит играть на искусственном покрытии. «Смотрели игру с «Ростовом», видели, что у многих проскальзывали бутсы», — подытожил Терентьев.