Нападающий «Зенита» Артём Дзюба празднует день рождения: 22 августа форварду исполняется 31 год. Игроки петербургской команды устроили имениннику традиционный праздничный тоннель на тренировке.

Дзюба хорошо подготовился к «процедуре» и появился на тренировке в шлеме.

Напомним, нападающий присоединился к составе петербургского клуба в 2015 году. В 2018-м он был отдан в аренду в тульский «Арсенал», затем вернулся обратно в «Зенит» и стал одним из лидеров команды.

В июле 2019 года болельщики «Зенита» признали форварда лучшим игроком месяца — он набрал почти 39% от общей суммы голосов. Дзюба сыграл за «Зенит» четыре матча в прошлом месяце, стал автором двух забитых мячей — в ворота «Тамбова» и «Оренбурга», а также отдал голевую передачу в матче с «Сочи».

Ранее Сергей Семак рассказал, как команда будет поздравлять игрока.