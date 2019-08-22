Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления травмированных Себастьяна Дриусси и Малкома.

«На следующей неделе будет обследование, которое более-менее обозначит точные сроки восстановления», — сообщил Семак на пресс-конференции перед матчем с «Уфой». Тренер отметил, что обычно реабилитация после мышечных повреждений занимает около трех недель, поэтому изначально были указаны именно такие сроки.

«Но есть индивидуальные особенности, которые могут сдвинуть в ту или иную сторону процесс восстановления», — добавил тренер и выразил надежду, что игроки вернутся в строй как можно скорее.

Напомним, следующий матч «Зенита» состоится 24 августа в «Уфе». Семак не сможет руководить командой с бровки поля, так как получил дисквалификацию за оскорбление арбитра. Тренер вернется к матчу со «Спартаком».