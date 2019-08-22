Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что упражнения на растяжку входят в её ежедневный план тренировок.

«Растяжка каждый день», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме», где поделилась фотографией с занятия.

Ранее спортсменка опубликовала видео с тренировки в зале.

Напомним, 17-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой, серебряным призером олимпийских игр в командном турнире, чемпионкой мира, чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. На данный момент спортсменка обладает всеми значимыми международными титулами. Фигуристка тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе.