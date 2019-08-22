Полузащитник «Ниццы» Адриан Тамез, скорее всего не станет игроком московского «Спартака» в летнее трансферное окно.

Как сообщает RMC Sport, футболист долго размышлял о возможности перехода и в итоге принял решение отказаться от предложения «Спартака». «Красно-белые» были готовы платить Тамезу два миллиона евро в год, но футболист не захотел переходить в российский чемпионат. Полузащитник заинтересован в том, чтобы играть в одной из пяти сильнейших лиг Европы.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» готов заплатить за Тамеза 9 миллионов евро. В данном трансфере был заинтересован лично главный тренер «красно-белых» Олег Кононов. Он считал приобретение хавбека приоритетной целью команды на трансферном рынке.