Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов раскрыл детали строительства новой ледовой арены. Сейчас клуб базируется в Балашихе.

Как сообщил Крылов, новая арена будет представлять собой пятиэтажный многофункциональный комплекс, общая площадь которого составит 52 тысячи квадратных метров. Как сообщалось ранее, он будет рассчитан на 12 тысяч зрителей.

«Стоимость составит 10 млрд рублей», — подчеркнул Крылов в ходе интервью в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее были опубликованы фотографии проекта новой арены. Проект подготовило московское архитектурное бюро ABD architects по заказу клуба. По информации источника, этот проект обсуждался на закрытом совещании с участием руководства «Авангарда» и представителей региональной власти.

Отмечается, что нынешняя «Арена-Омск» будет снесена.