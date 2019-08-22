Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему Юрий Жирков получает не очень много игрового времени в нынешнем сезоне.

На пресс-конференции Семак объяснил, что при определении состава руководствуется различными причинами, которые рассматриваются в совокупности. Он подчеркнул, что тренерский штаб знает возможности Жиркова. «Нисколько не сомневаемся в нём. Функционально он готов», — заявил Семак.

Тренер отметил, что команде нужен игрок, который может выйти на одну или другую позицию, перестроиться в ходе матча. Также Семак признал, что в какой-то мере бережет Жиркова. «Когда нужно, он выйдет и сыграет», — сказал тренер.

В нынешнем сезоне Жирков принял участие в шести матчах чемпионата России, но лишь два раза сыграл в основном составе.