Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки записала поздравительное видео в адрес Артема Дзюбы, которому сегодня, 22 августа, исполнилось 31 год. Канделаки разместила откровенное послание футболисту, который ранее был замечен в компании другой телеведущей Марии Орзул.

«Артем, прямо из зала, с любовью, с радостью, с нежностью: с днем рождения тебя, дорогой!», — начала Канделаки. Далее Тина продолжила, назвав Дзюбу самым главным воином футбольного поля. Говоря о силе, энергии, кураже и воле нападающего «Зенита», Канделаки отметила, что все это вызывает исключительное уважение.

«Тебя можно любить, тебя можно уважать, тебя можно, наверное, даже ненавидеть. Но безразличным к тебе быть невозможно. Очень тебя люблю. Всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка», — сказала Канделаки.

Недавно о дружбе с Канделаки рассказал другой нападающий таранного типа — Артем Милевский. Бывший футболист киевского «Динамо» в блоге «КрасаВа» признался, что совершал с телеведущей половой акт.