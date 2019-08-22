Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов понравился одному из лидеров немецкой Бундеслиги. Леверкузенскому «Байеру» нужен молодой сменщик для первого номера команды Лукаша Градецки.

По информации Kicker, Сафонова можно было бы в в дальнейшем ввести в основной состав. Однако проблемой «аспириновых» является высокая цена на Сафонова. «Фармацевты» ищут альтернативные варианты.

Напомним, что Сафонов пропустил четыре гола от греческого «Олимпиакоса». В третьем голе от Ранделовича вина Сафонова, пожалуй, очевидна: голкипер начал гадать во время дальнего удара.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», цвета которого защищает с 2017 года. Также Матвей вызывается в сборную России U21.