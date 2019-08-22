Американский тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан получил пожизненную дисквалификацию.

Как сообщает New York Times, после обвинений в сексуальных домогательствах Кэллахан навсегда отстранен от работы.

73-летний специалист больше не сможет заниматься в США никакой деятельностью, так или иначе связанной с фигурным катанием. Решение о дисквалификации действительно со вчерашнего дня, 21 августа. Сам тренер в суде отрицал все обвинения в свой адрес.

Ранее на него подал в суд американский фигурист Адам Смит. По его словам, Кэллахан неоднократно домогался до него, когда спортсмену было около 14 лет. Кроме того, обвинения в адрес тренера поступили еще от одного фигуриста — Крэйга Маурици.

Напомним, самой известной ученицей Кэллахана является олимпийская чемпионка 1998 года Тара Липински.