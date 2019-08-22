Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело по поводу договорного матча 27-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

В сезоне 2018/19 футбольные клубы «Чайка» и «Черноморец» встречались в рамках 27-го тура первенства. Подозревается, что на результат матча было оказано противоправное влияние.

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит «РБК-Спорт», в ходе расследования было проведено уже более двадцати обысков в офисах футбольных клубов, а также по местам проживания представителей команд и игроков. Расследование проводится совместно с ФСБ в различных городах — Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Адлере.

В ходе следствия обнаружены документы, имеющие доказательственное значение, они были изъяты. В ближайшее время некоторые игроки «Черноморца» будут приглашены в Следственный департамент.