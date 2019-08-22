Основная и юниорская сборные России по биатлону прибыли в белорусские Раубичи для участия в летнем чемпионате мира. Соревнования будут проходить в период с 23 по 25 августа.

Российские спортсмены уже успели провести первую тренировку на местном стадионе. Как сообщает СБР, синоптики прогнозируют хорошую погоду на время проведения турнира, однако не исключены и кратковременные дожди.

В состав мужской сборной России вошли Сергей Корастылев, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Семен Сучилов и Вадим Филимонов.

Женскую команду представят Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ольга Дмитриева, Кристина Резцова, Тамара Воронина и Екатерина Глазырина.