Основная и юниорская сборные России прибыли в Раубичи, где с 23 по 25 августа пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. В среду команды провели первую тренировку на белорусском стадионе. Синоптики прогнозируют на время чемпионата мира теплую погоду, хотя не исключают кратковременных дождей.