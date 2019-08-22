Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил с днем рождения нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.

Сегодня, 22 августа, спортсмену исполнился 31 год. В честь праздника УЕФА в русскоязычном аккаунте в «Твиттере» опубликовал видео двух забитых Дзюбой голов в матче с «Лионом».

🎂 Форварду @zenit_spb и @TeamRussia Артему Дзюбе сегодня исполняется 31 год! Поздравляем! 👏👏👏 ⚽️⚽️ И смотрим дубль в матче с "Лионом" 💪#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/KhOzBnKLWW — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 22, 2019

Также УЕФА вспомнил и о хет-трике, который Дзюба оформил в матче сборной России с Лихтенштейном.

🎁🎈 А еще сегодня отличный повод вспомнить покер Артема в матче с Лихтенштейном ⚽️⚽️⚽️⚽️ @TeamRussia pic.twitter.com/5a7svmz0Du — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 22, 2019

Напомним, нападающий присоединился к составу петербургского клуба в 2015 году. В 2018-м он был отдан в аренду в тульский «Арсенал», затем вернулся обратно в «Зенит» и стал одним из лидеров команды.

На сегодняшней тренировке «Зенит» устроил игроку традиционный тоннель, однако форвард оказался готов: он появился на поле в шлеме и хоккейной амуниции. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак рассказал, как команда поздравит Дзюбу.