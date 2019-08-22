Один из самых быстрых нокаутов сезона случился на турнире по смешанным единоборствам AIKOL FC в Казахстане.

Бойцу из Киргизии Каныбеку Жаныбекову понадобилось всего 17 секунд, чтобы завершить бой против россиянина Сергея Ларионова.

В списке быстрейших нокаутов сезона есть еще один проигравший россиянин. Участник турниров UFC Алексей Олейник уступил американскому тяжеловесу Уолту Харрису на турнире UFC on ESPN 4 всего за 12 секунд. В начале первого раунда Олейник не смог отразить несколько тяжелых ударов американца подряд, а на 12-й секунде не устоял на ногах и упал, после чего рефери остановил бой. Нокаут Олейника стал третьим самым быстрым в истории боев UFC в тяжелой весовой категории.

Еще быстрее закончился бой тяжеловесов Жаирзиньо Розенструйка из Суринама и американца Аллена Кроудера: американец упал и не смог подняться всего через 9 секунд после начала поединка.