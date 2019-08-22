«Ленинградцу» — чуть больше года. Часть его футболистов еще недавно играла в первенстве города. Теперь «поварившись» в ПФЛ, вышли против клуба ФНЛ. Соперником команды из Ленинградской области в 1/32 финала Кубка России стала калининградская «Балтика» — крепкий середнячок второго по силе дивизиона страны (11-е место). Забегая вперед, «Ленинградец» проиграл со счетом 1:2, но проиграл достойно.

При первом просмотре предматчевого протокола взгляд упирается на фамилию судьи — Матюнин! Как оказалось, это младший брат того самого Матюнина, который судил скандальную игру «Зенит» — «Ахмат». Матюнину-младшему тоже не удалось избежать судейских помарок.

Самая главная из них и вызвала всеобщее помешательство.

«Сегодня в газете «Спорт Уик-Энд» прочитал удивительную вещь. Оказывается, мы против десятерых играли второй тайм. Я даже несколько удивился — может я на другой игре был», — начал разговор с Nevasport рулевой «Ленинградца» Борис Рапопорт.

А ситуация была такая. На 39-й минуте ветеран «Балтики» Кашчелан прямой ногой грубо въезжает в тело Егора Корцова. Фол на красную, но Матюнин дает лишь желтую. Зато популярный онлайн-сервис отметил, что Кашчелан получил красную. Следом ошибка улетела в одну петербургскую газету благодаря не слишком внимательно смотревшему игру корреспонденту.

«Кашчелан должен был получить красную — мы после игры это обсуждали. Ситуация была на удаление. Но Матюнин-младший не удалил. Это ошибка. Кашчелан играл очень грубо — он мог травмировать Корцова, — отметил Рапопорт.

Сама игра получилась такой, про которую обычно говорят — «типично кубковая». Борьба и стыки с минимумом моментов. Свое дело сделал также испорченный крошкой газон Nova Arena: практически каждая передача низом не обходилась без того, чтобы мяч не дробился на этом искусственном поле не последнего поколения.

«Поле не идеальное, мягко говоря, — говорит Рапопорт. — Они его подпортили, насыпав лишней крошки. Но поле ведь для двух команд одинаковое. Нам, конечно, учитывая наши габариты и молодость легче играть на хорошем поле».

Команды в основном играли верхом, пытаясь переходить центр поля длинной передачей во фланги. «Ленинградец» старался брать активностью и самоотверженностью, «Балтика» чуть лучше выглядела в единоборствах. «Ленинградец» владел инициативой, имел подходы, но почти не имел моментов, а «Балтика» намного лучше использовала то, что создала.

«Мы тоже не создали много моментов, но играли с инициативой, — говорит Рапопорт. — Первые 20 минут вообще действовали с достаточным преимуществом. После пропущенного гола немножко подрастерялись. Общее впечатление — я доволен. Конечно, недоволен результатом. Но будем тщательно разбирать, как мы это делаем всегда, и идем дальше».

«Ленинградец» вел за собой бронзовый призер чемпионата России еще 2001 года Максим Астафьев, а также молодой затейник Корцов. Именно могучий дальний удар в девятку рыжеволосого хавбека подарил «Ленинградцу» надежду после того, как на табло стали гореть унылые 0:2.

«Мы, конечно, хотели пройти дальше — нам нужны игры дополнительные. Ребята приобретают лишний опыт. Я их поблагодарил: мы выглядели достойно. Ни в чем не уступали «Балтике». Во втором тайме в створ наших ворот был пробит только один удар. Но надо учитывать, что у нас создается команда. Она еще сыроватая», — отметил Рапопорт.

Про Корцова год назад Nevasport писал подробно, отмечая его сходство с Кевином Де Брюйне и качество его дальних ударов. Спустя год Корцов, уже вызывающийся в молодежную сборную России, возмужал. Стал жестче вести единоборства и играть на команду. В интересах «Ленинградца» он действовал в центре поля, хотя больше полезен впереди. Ну и закономерно забил очередной красивый гол с помощью дальнего выстрела.

«Корцов играет не совсем на своей позиции, — рассказывает Рапопорт. — В связи с отсутствием второго опорного он играет глубже. Но у нас просто выбора нет. Мне игра Корцова понравилась. Он ошибается, конечно, в передачах, но он очень агрессивен. С хорошим движением, активным. Забил хороший гол».

Негативный опыт «Ленинградца» в целом позитивен: команда вылетела из Кубка России, но потренировалась играть против команды ФНЛ. Ничего в этом страшного, как оказалось, нет. Остается ждать, когда 19-летние лидеры этой команды окрепнут и будут готовы сделать шаг вперед.

«Я был бы рад, если бы мы вышли в этом сезоне в ФНЛ. Сейчас в составе у нас симбиоз — небольшая группа опытных футболистов, а дальше — молодые. Старшее поколение у нас только Астафьев и Шиков. Есть среднее поколение — Костин, Пинчук, Баннов, Блынду. А остальные все молодые ребята, им есть куда стремиться», — заключил Рапопорт.