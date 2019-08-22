Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан продает свою трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, которую получил в подарок в 2014 году после успешного выступления на Олимпиаде в Сочи.

Квартира расположена на 11-м этаже элитного дома, её стоимость оценивается в 12 миллионов рублей. В объявлении о продаже отмечается, что дом расположен рядом с рекой Невой, в окрестностях есть места для прогулок на свежем воздухе.

Известно, что сам Ан никогда в этой квартире не проживал. Жилплощадь сдавалась в аренду за 50 тыс рублей в месяц.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи Ан выступал за сборную России. Спортсмен принес в копилку команды три золотые медали. В октябре 2018 года он объявил о завершении карьеры, однако затем вернулся в сборную и решил готовиться к Играм 2022 года.