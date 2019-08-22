Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, какой совет могла бы дать самой себе в юности.

По мнению спортсменки, стоило бы сказать самой себе, что всегда будут трудные времена или тяжелые моменты, когда люби будут ожидать от тебя многого. «Но в конце концов тебе нужно пройти через все эти испытания», — подчеркнула Шарапова, слова которой приводит W Magazine. По ее мнению, именно то, как человек справляется с трудностями, показывает, как он будет вести себя до конца жизни.

Напомним, Шарапова заявлена на турнир категории «Большого шлема» US open. Матчи основной сетки стартуют 26 августа. Действующей победительницей соревнований в Нью-Йорке является японка Наоми Осака, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Серену Уильямс.

Ранее стало известно, что Шарапова приглашена на турнир The Greenbrier Champions Tennis Classic.