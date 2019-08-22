Ирландский боец ММА Конор Макгрегор примерил футболку донецкого «Шахтера». Украинский клуб поделился соответствующей фотографией.

В историях «Инстаграма» «Шахтер» опубликовал фото бывшего чемпиона UFC в клубной футболке. Публикация сопровождается подписью «Вперёд, «Шахтер».

Знаменитый боец впервые принял участие в рекламной акции украинской команды.

Напомним, последний раз Макгрегор появлялся в октагоне в октябре прошлого года. Тогда его соперником стал российский боец Хабиб Нурмагомедов. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, Нурмагомедов одержал досрочную победу удушающим приемом. После встречи началась массовая драка, в которой поучаствовали оба спортсмена. После этого они были дисквалифицированы.

Макгрегор объявил об уходе из спорта, но затем несколько раз намекнул на своё возвращение.