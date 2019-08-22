Российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в американском Уинстон-Сейлеме.

Если начало матча не будет перенесено, то он стартует в 02:00 по московскому времени сегодня, 23 августа.

Напомним, в матче 1/8 финала Рублёв встречался с хозяином кортов Сэмом Куэрри и одержал победу в двух сетах со счётом 7:6 (6:4), 7:6 (12:10).

Продолжительность поединка составила 1 час 54 минуты, за это время Рублев двенадцать раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех. Его соперник записал на свой счет пятнадцать эйсов, шесть раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале обыгравший еще одного представителя США Стива Джонсона.