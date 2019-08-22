Дебют Усика в тяжелом весе состоится против россиянина Федосова

Украинский боксер Александр Усик дебютирует в тяжелом весе в поединке против российского спортсмена Андрея Федосова.

Как сообщает Boxing Scen, изначально Федосов не хотел драться с Усиком, но позднее поменял свое решение и принял условие сделки. Таким образом, бой состоится в Чикаго 12 октября, как и было запланировано ранее.

Если бы Усик не получил травму, то его первый поединок в тяжелом весе состоялся бы ещё в мае. Тогда его соперником должен был стать камерунец Карлос Такам.

Напомним, последний раз украинец выходил на ринг в ноябре прошлого года и встречался с британцем Тони Белью. Усик одержал победу нокаутом и отстоял все титулы в своей весовой категории. Ранее Александр Усик отказался от пояса IBF.