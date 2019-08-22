Российская женская сборная по волейболу стартует на чемпионате Европы. Первым соперником россиянок станут представительницы Белоруссии.

В составе российской команды 14 девушек: связующие Евгения Старцева и Татьяна Романова, диагональные и доигровщицы Наталия Гончарова, Маргарита Курило, Мария Халецкая, Ксения Парубец, Ирина Воронкова и Анна Лазарева, блокирующие Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Ангелина Лазаренко и Екатерина Ефимова и либеро Алла Галкина и Дарья Пилипенко.

Россия и Белоруссия играют в группе D. Матч начнется в 18:00 мск. Среди других матчей этой группы: Швейцария — Германия (15:30 мск) и Словакия — Испания 21:00 мск). В плей-офф выйдут четыре команды из шести.

Чемпионат Европы продлится до 8 сентября. Он будет проходить в Турции, Венгрии, Польше и Словакии.