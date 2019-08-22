Украинская фигуристка Анастасия Шаботова, до недавних пор выступавшая за Россию, разучила тройной аксель.

Спортсменка исполнила прыжок уровня «ультра-си» на тренировке. Владением данным элементом отличаются лишь немногие представительницы женского одиночного катания: в их числе россиянка Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира.

Напомним, выступая за Россию, Шаботова занималась в Москве в клубе «Снежные барсы» под руководством Светланы Пановой. Зимой 2019-го Шаботова во время прямого эфира в «Инстаграме» заявила, что для стабильных выступлений необходимо принимать «правильный допинг». Фигуристка отметила, что, по её мнению, в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70», где тренируется группа Этери Тутберидзе, также принимают запрещённые вещества.