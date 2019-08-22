Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато, обвиненный в расизме из-за того, что изобразил «узкие глаза», поедет с командой на чемпионат Европы-2019.

Об этом сообщает ТАСС. Турнир будет проходить в период с 23 августа по 8 сентября в четырех странах = Турции, Польше, Словакии и Венгрии.

Напомним, ранее в отношении Бузато было открыто дисциплинарное дело. После победы россиянок над сборной Кореи Бузато в квалификации на Олимпиаду в Японии показал соперницам «узкие глаза». Как объяснил тренер, жест не был адресован корейским спортсменкам: таким образом Бузато хотел показать, что сборная России отобралась на Олимпийские игры в Токио.

В федерации волейбола России неоднократно подчеркивали, что не будут дополнительно наказывать тренера за произошедшее.