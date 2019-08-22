Разозленный «Зенит» без дисквалифицированного за «козлов» Семака, обескровленный «Краснодар» против «Локо», битва рокеров Шаронова и Карпина — чем должен запомниться седьмой тур РПЛ, расскажет Nevasport.

«Тамбов» — «Динамо»: отступать некуда

Программу тура открывает матч «Тамбова» и «Динамо». Команды являются соседями по турнирной таблице — хозяева имеют в активе четыре очка, гости — пять. Бело-голубые провели серьезную трансферную кампанию нынешним летом. Получившийся состав позволяет решать самые высокие задачи. Правда, пока только на бумаге. В реальности дела обстоят гораздо хуже — команда одержала только одну победу в шести играх.

В минувшем туре красивым ударом со штрафного открыл счёт своим голам в России немец Максимилиан Филипп, перебравшийся в стан москвичей из дортмундской «Боруссии». Подопечные Хохлова ударно провели первый тайм, и казалось, своего не упустят, но во втором отрезке динамовцы сильно сдали, чем воспользовались железнодорожники, взвинтившие обороты и добывшие три очка.

Главный тренер динамовцев сетовал на разную физическую готовность своих игроков: не все новички прошли полноценную предсезонную подготовку с командой, появившись в клубе в разгар чемпионата. Новобранцам потребуется время, чтобы набрать кондиции и наладить взаимопонимание с партнерами. Но этого времени катастрофически мало: москвичам кровь из носу нужна победа — потеря очков может отразиться на дальнейшей судьбе Дмитрия Хохлова, под которым вовсю качается кресло.

Новичок премьер-лиги «Тамбов» производит приятное впечатление. В прошлом туре волки уступили дома более классному «Краснодару» (0:2). Но в активе «Тамбова» уже есть одна победа над московским клубом — бит был «Спартак». Почему бы новичку не повторить победный сценарий трехнедельной давности?

«Уфа» — «Зенит»: злой лидер против искусственного поля

Лидер чемпионата едет в гости в столицу Башкортостана. «Уфа» набрала неплохой ход, одержав две победы подряд. В прошлом туре уфимцы неожиданно обыграли «Ростов» благодаря дублю Сильвестра Игбуна. Нигериец — главная ударная мощь команды Вадима Евсеева. Дома уфимцы зарабатывают львиную долю очков. Отчасти этому способствует искусственный газон — не всем соперникам гостей удаётся быстро адаптироваться к полю, на котором совсем другой отскок мяча.

На тренерском мостике не сможет присутствовать главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, получивший двухматчевую дисквалификацию (1 матч реально,1 матч — условно) за оскорбления в адрес бригады арбитров после игры с «Ахматом». Главного тренера можно понять — грубые ошибки судейской бригады лишили петербуржцев заслуженной победы. Устоит ли «Уфа» перед разозленным «Зенитом», покажет прямая трансляция матча «Уфа» — «Зенит» >>

«Краснодар» — «Локомотив»: под присмотром VAR

Очная встреча двух ближайших преследователей «Зенита». Железнодорожники одержали волевую победу над «Динамо» благодаря двум точным выстрелам братьев Миранчуков. Команда Юрия Сёмина набирает ход перед осенним стартом в Лиге чемпионов. Уже успел дебютировать в новой команде нападающий Лука Джорджевич, но за предоставленный в концовке дерби отрезок ничем не запомнился.

«Краснодар» возвращается к российским реалиям после сокрушительного поражения в Греции от «Олимпиакоса» (4:0). Быки в этой игре потеряли полузащитника Реми Кабелла, которого унесли с поля на носилках. Степень серьезности травмы француза пока не определена, но в ближайшее время команде он точно не поможет. Зато арбитрам в этом матче поможет VAR.

Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше. Обзор матча #ОлимпиакосКраснодар 👇https://t.co/KcCvZOXsUw — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 августа 2019 г.

Как скажется фиаско в Греции на психологическом состоянии команды Мурада Мусаева? Успеют ли быки восстановить кондиции, учитывая плотный график команды и дать бой более свежим железнодорожникам? Увидим в трансляции матча «Краснодар» — «Локомотив» >>

ЦСКА — «Ахмат»: армейцам пора порадовать фанатов

В последних двух турах красно-синие набрали всего одно очко. Дома ЦСКА будет играть только на победу — надо реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в московском дерби. «Ахмату» придётся непросто.

Грозненцы после ничьей в Петербурге отправляются на вторую подряд выездную встречу. Рашид Рахимов не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Ризвана Уциева. В прошлой игре после удаления капитана грозненцам пришлось перестраиваться: позицию на правом краю обороны занял Денис Глушаков, для которого она не совсем удобна. Сыграет ли Денис Глушаков латераля опять покажет игра в воскресенье >>

«Крылья Советов» — «Спартак»: в ожидании Комбарова

«Спартак» после выезда в Португалию на матч с «Брагой» отравляется в гости в Самару. Подопечные Олега Кононова демонстрируют привлекательный атакующий футбол, который по душе многим болельщикам, но имеют определенные проблемы в игре в обороне — уж очень много моментов позволяют создать соперникам у своих ворот. Во многом благодаря надежной игре Александра Максименко, который заметно прибавил по сравнению с прошлым сезоном, москвичи пропустили не так много.

Стоит отметить опасные стандарты в исполнении «Спартака», великолепные подачи Андре Шюррле и активные действия защитника Жиго у чужих ворот — француз отметился победным дублем в игре с ЦСКА.

У красно-белых насыщенный график с учетом борьбы на два фронта, поэтому на берегах Волги москвичам может не хватить свежести.

«Крылья Советов» подходят к игре в хорошем расположении духа после выездной победы над Уралом ( 1:3). Самарцы не имели большого игрового преимущества, но грамотно воспользовались контратаками. В полном порядке лучший бомбардир чемпионата Александр Соболев, забивший в Екатеринбурге один из самых красивых мячей в этом сезоне.

В составе «Крыльев» наверняка появится Дмитрий Комбаров, для которого матч с красно-белыми будет особенным. В великолепной форме находится защитник Александр Анюков. Ветеран бороздит бровку, как в лучшие годы, выполняет большой объём работы и создает остроту у чужих ворот. Смогут ли самарцы остановить набравший ход Спартак?

«Ростов» — «Рубин»: битва металлистов

«Ростов» на своём поле традиционно силён и забивает много голов. Пропускает тоже немало. В прошлом туре ошибка голкипера Сергея Песьякова стоила дончанам очков. Команда Валерия Карпина после осечки в «Уфе» будет полна решимости реабилитироваться .

Казанцы в минувшем туре одержали победу над тульским «Арсеналом». Она придаст уверенности молодому коллективу «Рубина», находящемуся в стадии становления. Интересный факт — все голы «Рубина» в этом сезоне забивали игроки, вышедшие на замену. Что это, интуиция Романа Шаронова или везение? Кто окажется более везучим в седьмом туре — покажет прямая трансляция матча «Ростов» — «Рубин» >>

«Арсенал» — «Оренбург»: стартует ли Бауэр?

«Арсенал» после гостевого поражения в Казани принимает на своём поле не знавший побед в этом сезоне «Оренбург». Туляки пропускают немного, но имеют проблемы с созданием голевых моментов: в каждой игре — раз, два и обчелся. Если туляки хотят сохранить прошлогодние амбиции, им необходимо укреплять атакующую линию. На этой неделе состав оружейников пополнил 24-летний защитник бременского «Вердера» Роберт Бауэр. Прошлый сезон немец провёл в аренде в Нюрнберге. Бросит ли в бой Игорь Черевченко немецкого новобранца?

«Оренбург» имеет в своём активе 2 очка после двух домашних ничьих подряд. Несмотря на место в подвале таблицы, подопечные Владимира Федотова забивали во всех играх текущего сезона за исключением встречи с «Зенитом». Оренбуржцы рано или поздно должны набрать свои очки — игра у команды есть, не хватает везения.

«Урал» — «Сочи»: первая победа или очередная ничья?

«Урал» после двух поражений подряд с общим счетом 1:7 принимает на своём поле «Сочи». В прошлом туре шмели выглядели неплохо, имели моменты, но пропустили две разящие контратаки в концовке, которые предопределили исход встречи. Уральцы не смогут расчитывать на защитника Романа Емельянова, который пропускает игру из-за полученной красной карточки. Других потерь в составе хозяев нет.

Сочинцы пока не одержали ни одной победы в чемпионате. В прошлом туре команда Александра Точилина добыла ничью в Оренбурге, благодаря удачным действиям своих именитых нападающих: Николай Заболотный заработал одиннадцатиметровый, а Дмитрий Полоз его реализовал. «Сочи», имея боеспособный состав, вряд ли довольны текущим положением. Пора южанам выбираться на свет. Избежать ошибок и не пропустить гол Заболотного поможет VAR. Как это будет — увидим уже в понедельник >>

Автор: Леонид Степанов