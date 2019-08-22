Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вместе со своим тренерским штабом поздравил с днем рождения нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу.

Российский специалист опубликовал видеоролик в своем Instagram. На записи он, а также его помощники Алексей и Василий Березуцкие и Олег Яровинский, поздравляют Дзюбу при помощи фирменного жеста нападающего.

Отметим, сегодня, 22 августа, нападающему «Зенита» и сборной России исполнился 31 год.

Напомним, Артем Дзюба присоединился к составу петербургского клуба в 2015 году. В 2018-м он был отдан в аренду в тульский «Арсенал», затем вернулся обратно в «Зенит» и стал одним из лидеров команды.

На сегодняшней тренировке «Зенит» устроил игроку традиционный тоннель, однако форвард оказался готов: он появился на поле в шлеме и хоккейной амуниции.