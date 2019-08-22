Витсель рассказал, почему в 2012 году перешел в «Зенит», а не в «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель рассказал, в какие клубы мог перейти в течение карьеры.

По словам Витселя, он мог перейти в «Реал», когда там тренировал Жозе Моуринью, но мадридцы приобрели Луку Модрича, и по этой причине переход не имел для бельгийца смысла. Витсель отметил, что незадолго до окончания того трансферного окна с ним связался «Зенит». Игрок отметил, что он не боялся ехать в Россию, а когда его контракт с сине-бело-голубыми подходил к концу, он хотел перейти в «Ювентус», уже прошел медосмотр в Турине, и оставалось только подписать контракт.

«Я весь день ждал в офисе, а в итоге «Зенит» попросил меня вернуться. Оглядываясь назад, могу сказать, что это, возможно, поворот судьбы. Может быть, это было неподходящее время», — сказал Витсель, слова которого приводит Goal.com.

Также бельгийский футболист добавил, что при переходе в «Боруссию» у него были и другие предложения. Витсель, по его словам, мог перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед», но не хотел ждать и чувствовал, что был первым выбором для «Боруссии».