Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев рассказал о конфликте биатлонистов сборной России с экс-президентом СБР Александром Тихоновым в 2006 году.

По словам Ростовцева, до 2006-го главным спонсором Союза биатлонистов России выступала группа компаний «Мечел». У сборной были оформлены контракты, премиальные, а также оставались места под личных спонсоров, ощущался достаток. Ростовцев отметил, что на тот момент президентом СБР был Александр Тихонов, и экс-биатлонист считает, что Тихонову не нравилось, что потоки «Мечела» шли мимо него.

Ростовцев рассказал, что после ОИ в Турине Тихонов собрал команду и заявил, что биатлон популярен и успешен, и команде не нужны маленькие деньги «Мечела» – появится новый, хороший и богатый спонсор, он имел в виду компанию Viessmann. В том году у союза и «Мечела» закончился договор, и его не продлили, а летом объявили о новом спонсоре.

Ростовцев подчернкул, что это было требование команды, потому что уже тогда спортсмены немного знали Тихонова, и в личных отношениях он выглядел не очень порядочным человеком. В Шереметьево у спортсмена и президента СБР состоялся диалог, в котором Тихонов пригрозил не допустить сборников до команды, потому что те хотели закрепить отношения с новым спонсором на бумаге.

«Вскоре мне предложили возглавить спорт в Красноярском крае. Я решил за пару дней и не вошел в сезон, остальная процедура шла без меня. Пацаны бегали с заклеенными логотипами Viessmann, так и не дождавшись контрактов. Капитаном стал Серега Рожков – и через год Тихонов его, по сути, кончил, выдавив из состава. У нас тогда был имидж наглецов и бунтовщиков. Но годы спустя все понимают, что за человек Тихонов, и что дело с ним иметь нельзя. Первой об этом заявила мужская сборная России в 2006 году. В чём был интерес Тихонова так мутить воду с контрактами? С моей точки зрения, там мог быть чёрный нал», — сказал Ростовцев, слова которого приводит Sports.ru.

Ранее Павел Ростовцев прокомментировал выступление сборной России в прошедшем сезоне. Специалист посетовал на то, что в команде отсутствует единство.