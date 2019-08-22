Дебют состоялся. На новой площадке Ледового дворца, которая короче прежней на целых четыре метра, СКА добыл сверхуверенную победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6:1. Теперь все решения нужно принимать куда быстрее — игроки СКА с удовольствием приняли такие правила игры. Дважды Плотников, а также Ткачев, Каблуков, Тихонов и Бывальцев закрепили за СКА крупную победу.

Голевым пиршеством в первом матче Мемориала Пучкова игроки, во-первых, отпраздновали дебют на новой площадке, а во-вторых, реабилитировались за слабую игру на другом предсезонном турнире в Сочи. Особенно эффектной у армейцев вышла заключительная шайба — Карпов, Бывальцев и Кагарлицкий мастерски раскатали голкипера нижегородцев Линдбека.

Игроки и тренеры СКА с позитивом отзываются о наступившей данности игры на маленькой площадке. По крайней мере, на своем льду. В выездных встречах на некоторых аренах придется снова играть «в длинную». По словам главного тренера СКА Алексея Кудашова, процесс перехода с маленьких площадок на большие — сложнее. Меняются также нюансы тренировочной работы.

«И подготовка, и подбор упражнений другой. Есть тактические нюансы. Минус четыре метра – это много. На маленьких площадках нужно быстрее принимать решения. Возможно, какие-то игроки будут лучше себя проявлять на больших, другие – на маленьких», — рассказал Кудашов, для которого это был первый домашний матч в статусе главного тренера СКА.

«Я уже проводил сезон на практически такой же площадке — мне удобнее играть на новой. Здесь нужно больше лезть на ворота, больше наносить бросков по воротам. Здесь все быстрее, и мне так удобнее», — сказал нападающий Алексей Бывальцев, забросивший последнюю шайбу в матче.

Что касается состава, то Алексей Кудашов продемонстрировал относительную стабильность. Две первых тройки в команде вполне себе определены: Ткачев — Лехтеря — Плотников и Кагарлицкий — Кемпайнен — Барабанов. А дальше возможны нюансы ротации. При любых тренерах вечно и четвертое звено, где тройку форвардов составляют Тихонов, Каблуков и Кетов.

«Есть наработки, но некоторые сочетания еще будем проверять. Приблизительное понимание у нас уже есть», — подчеркнул Кудашов.

В пятницу на турнире памяти Пучкова СКА предстоит сыграть с «Сочи», который недавно обыграл петербуржцев на своей площадке. Возьмет ли СКА реванш, узнаем как обычно в 19.30.