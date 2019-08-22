Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин рассказал о конфликте между биатлонистами сборной России и экс-президентом СБР Александром Тихоновым.

По словам Аликина, он был на стороне спортсменов и хотел, чтобы новый спонсор давал деньги команде и персоналу, а Тихонов устраивал скандалы, привлекал Бессеберга и говорил, что команду нельзя выпускать на старт. Аликин отметил, что Бессеберг встречался с ним в Оберхофе и рассказывал об этом.

«По большому счёту хозяином этих денег был руководитель федерации. Я не помню в деталях, чем всё закончилось, но на следующий год все бегали с открытыми логотипами. Кроме Сергея Рожкова. Он был у меня в команде – проходил по результатам, но его убрали – в этом случае решал не тренер. Может, ему досталось от Тихонова в отместку. Я уважаю Серёгу, но Тихонов его невзлюбил и в итоге сожрал», — сказал Аликин, слова которого приводит Sport.ru.

Ранее трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев рассказал о конфликте биатлонистов сборной России с Александром Тихоновым в 2006 году. «Годы спустя все понимают, что за человек Тихонов, и что дело с ним иметь нельзя. Первой об этом заявила мужская сборная России в 2006 году. В чём был интерес Тихонова так мутить воду с контрактами? С моей точки зрения, там мог быть чёрный нал», — сказал Ростовцев.