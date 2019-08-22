Тренерский штаб молодежной сборной России огласил состав национальной команды на отборочные матчи Евро-2021 против Сербии и Болгарии.

Михаил Галактионов выбрал трех голкиперов, это Денис Адамов из «Краснодара-2», Александр Максименко из московского «Спартака» и Матвей Сафонов из «Краснодара».

В защите молодежки сыграют Юрий Горшков из «Чертаново», Игорь Дивеев из ЦСКА, Роман Евгеньев из «Динамо» Москва, Никита Калугин из «Сочи», Иван Лапшов из «Локомотива», Николай Рассказов из «Спартака» и Данил Степанов из «Рубина».

В линию полузащиты выбраны Данил Глебов из «Ростова», Артем Голубев из «Уфы», Константин Кучаев и Иван Обляков из ЦСКА, Данил Лесовой и Александр Ломовицкий из тульского «Арсенала», Леон Мусаев из «Зенита», Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин из «Краснодара» и Роман Тугарев из «Локомотива».

В нападении сыграют Вячеслав Грулев из «Динамо», Иван Игнатьев из «Краснодара» и Федор Чалов из ЦСКА.

Отметим, так как Федор Чалов вызван в сборную России до 21 года, он не сможет принять участие в матчах за взрослую национальную команду.