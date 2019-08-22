Российская фигуристка Камила Валиева откатала короткую программу на соревнованиях юниоров на этапе Гран-при в Куршевеле.

13-летняя спортсменка, которая исполняла номер «Девочка на шаре», удачно исполнила тройной риттбергер и тройной аксель, но упала с тройного лутца. Судьи поставили Валиевой 62.31 баллов.

Напомним, также сегодня состоится короткая программа у юношей, она начнётся в 18:30. Россию представят Егор Рухин и Андрей Кутовой.

Отметим, Россию на этапе Гран-при представляют две спортсменки, обе тренируются в Москве под руководством Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Майя Хромых. Изначально Валиева не входила в состав на первый этап, но незадолго до соревнований заменила свою партнершу по тренировочной группе Дарью Усачеву.