Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком поделился мнением о своей новой команде.

По словам Малкома, он чувствует привязанность и уважение в «Зените». Игрок отметил, что в Петербурге сделали настоящее шоу из его презентации и дебюта, и это еще сильнее его мотивирует, и это все, что имеет значение для него.

«Наши болельщики могут рассчитывать на то, что я отплачу за привязанность, которую получаю от каждого в «Зените». Все, с чем я сталкиваюсь в жизни, подстегивает меня, помогает достичь целей как в спорте, так и в личной жизни», — сказал Малком, слова которого приводит Goal.com.

В текущем сезоне бразилец сыграл в двух матчах Российской Премьер-Лиги, отыграл в общей сложности 62 минуты — оба раза выйдя на замену в матчах с «Краснодаром» и «Динамо»

«Зенит» лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата, набрав 14 очков.