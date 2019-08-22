Череповецкая «Северсталь» в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержала победу над омским «Авангардом» в овертайме со счетом 2:1.

В составе череповецкого клуба шайбу забросил Игорь Гераськин с передач Даниила Вовченко и Макара Хабарова на 21-й минуте. У команды из Омска отличился Денис Зернов с передачи Сергея Широкова на восьмой минуте встречи. Победный гол в овертайме забил Герман Грачев с передачи Егора Морозова на третьей минуте.

22 августа в рамках турнира Пучкова также планируется встреча «Сочи» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

В первый день турнира петербургский СКА одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6:1, а финский «Йокерит» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1.