Ровно 14 лет назад Мария Шарапова возглавила женский теннисный рейтинг, став первой россиянкой обосновавшейся на олимпе WTA. В то время в России был женский теннисный бум — на уровне первой сотни играло рекордное количество россиянок: Лиховцева, Петрова, Бовина, Дементьева, Мыскина, Звонарева, Кузнецова, Сафина — список можно продолжать. Если у мужчин были, по сути, Кафельников, Сафин, Южный и Давыденко, то конкуренция среди российских девушек была огромной.

Сейчас мужчин также немного, зато каждый из них амбициозен и метит в десятку — Медведев, Хачанов и Рублев. Женщины по-прежнему берут количеством, но не качеством. Большинство из тех, кто удачно «зарубался» в нулевые, закончили. Шарапова и Кузнецова — две глыбы, которые уже в силу возраста вряд ли залезут на мировую вершину. На подходе, как и в 2000-е, есть очень много талантливых спортсменок, перспективы которых все же в тумане.

В опубликованном в понедельник рейтинге WTA среди первых сорока теннисисток россиянок нет. Зато дальше располагаются сразу одиннадцать отечественных профи. Среди них ветераны женского тенниса Шарапова, Кузнецова, Звонарева, Павлюченкова. Но есть и более молодые — Касаткина, Александрова, Кудерметова, Гаспарян, Потапова, Блинкова, Вихлянцева.

Дарья Касаткина — по-прежнему лучшая среди россиянок, но она уже 42-я. Если прошлой год вышел у нее лучшим в карьере — она завершила его в десятке, поехав на итоговый турнир в Сингапуре, то текущий сезон никак не складывается. Касаткина все не отойдет после смены тренера, который, похоже, имел огромное влияние на строптивую русскую девушку.

К Касаткиной подбирается 24-летняя Екатерина Александрова, которая демонстрирует лучшие показатели в карьере. Ранее для уроженки Челябинска самым удачным был 2016 год, когда она ворвалась в первую сотню. Затем Екатерина несколько притормозила, чтобы снова начать путь к вверху. В феврале в Будапеште Александрова побывала в полуфинале. Других серьезных достижений в карьере пока нет.

Открывает второй «полтинник» Вероника Кудерметова. Ведомая собственным мужем Сергем Демехиным, 22-летняя уроженка Казани также поступательно идет в ТОП. Сегодня она подбирается к пятидесяти лучшим, а ведь еще в прошлом году Кудерметовой не было и в первой сотне.

Москвичка Маргарита Гаспарян, как и Александрова, по теннисным меркам уже немолода. Зато 24-летняя спортсменка пока превосходит сезон 2015 года, который она завершила на 62-м месте в рейтинге. Впрочем, Гаспарян пока далека от своего главного достижения — полуфинала «Ролан Гаррос», куда она заглянула в 2016-м.

Говорить что-то определенное про Анастасию Потапову (18 лет, 76-я), Анну Блинкову (20 лет, 93-я) и Наталью Вихлянцеву (22 года, 98-я) пока рано. В 2012 году, например, раздавали огромные авансы Дарье Гавриловой, Ирине Хромачевой и Виктории Кан. Именно эти теннисистки должны были прийти на смену Кузнецовой, Шараповой и Звонаревой.

Прошло семь лет, три возрастные девушки еще выступают, а вот те, кто должен был их заменить — далеко не на первых ролях. Гаврилова приостановила сезон после неудачного старта, хотя когда-то была 25-й. Хромачева в прошлом году побывала в четвертьфинале US Open, однако сейчас также не выступает. А у Кан последним сезоном в WTA значится 2016 год.