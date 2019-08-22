Пожилой человек, которого ударил Конор, рассказал о своих увечьях

Пострадавший от Конора Макгрегора пожилой мужчина рассказал о том эпизоде и своем отношении к бойцу ММА.

По словам пострадавшего, Макгрегор нанес ему удар в голову, и она болела целую неделю, однако нет никакой угрозы его жизни.

«Мне не нравится этот мужик. Теперь его репутация наверняка пострадает. Он хулиган. Хулиган, у которого есть деньги», – сказал пострадавший от Макгрегора пожилой мужчина, слова которого приводит The Sun.

Ранее ирландский боксер в среднем весе Люк Келлер вызвал на поединок бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после того, как тот побил пожилого человека в баре. По словам Келлера, ему грустно видеть, что Макгрегор так низко пал. Боксер отметил, что то же самое Конор сделал с его другом несколько лет назад.