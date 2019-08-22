Галактионов объяснил, почему Чалов в молодежной сборной, а не во взрослой

Главный тренер молодежной сборной России прокомментировал вызов в команду игрока взрослой сборной Федора Чалова.

По словам Галактионова, принцип тренерского штаба Станислава Черчесова заключается в том, что в таких ситуациях в национальную команду приглашаются игроки, которые имеют в ней стабильное место в основном составе, как это было в прошлом цикле с Головиным, а в позапрошлом – с Зобниным и Миранчуком.

«Поэтому было принято решение, что в сентябре они будут вызваны в молодежную сборную», — сказал Галактионов, слова которого приводит официальный сайт РФС.

Ранее тренерский штаб молодежной сборной России огласил состав национальной команды на отборочные матчи Евро-2021 против Сербии и Болгарии.