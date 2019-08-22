Чалов пообещал выкладываться в играх за молодежку на 110 процентов

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свой вызов в молодежную сборную России.

По словам Чалова, он примет любое решение, если скажут ехать в молодежку, то игрок с радостью туда поедет и будет выкладываться на 110 процентов. Чалов отметил, что у нее очень важные матчи – с Сербией, Болгарией.

«Вызовут в первую сборную – постараюсь доказать, что и там могу играть в основе», – сказал Чалов, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее тренерский штаб молодежной сборной России огласил состав национальной команды на отборочные матчи Евро-2021 против Сербии и Болгарии, в список игроков попал и Федор Чалов.