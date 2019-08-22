Главный тренер омского» Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о поражении от «Северстали».

По словам Хартли, «Авангард» продолжает искать «химию», у команды было несколько новых игроков, и процесс оценки продолжается. Он отметил, что омичи достойно провели первый период, а затем схватили пару удалений. Во втором периоде «Северсталь» играла гораздо лучше, а третий период был лучшим в исполнении «Авангарда».

«Мне неважно, на каком льду играть. После НХЛ я работал в «Цюрихе», тогда была самая большая перемена для меня. Особенность КХЛ в том, что в этом сезоне будут три размера площадок, это позволит делать небольшие изменения в игре. Размер площадки не оказывает серьёзного влияния на игру, но мне нравится канадский размер, потому что тогда времени не остаётся, необходимо принимать быстрые решения и быть готовым», — сказал Хартли, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, череповецкая «Северсталь» в матче товарищеского турнира имени Н. Г. Пучкова одержала победу над омским «Авангардом» в овертайме со счетом 2:1.

В составе череповецкого клуба шайбу забросил Игорь Гераськин с передач Даниила Вовченко и Макара Хабарова на 21-й минуте. У команды из Омска отличился Денис Зернов с передачи Сергея Широкова на восьмой минуте встречи. Победный гол в овертайме забил Герман Грачев с передачи Егора Морозова на третьей минуте.