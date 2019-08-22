Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о показательных номерах Евгении Медведевой.

По словам Тарасовой, она видит, что Медведева стала еще лучше скользить. Тренер отметила, что видела, как Медведева работает с Брайаном Орсером, и как работала одна, когда приезжала в Москву. Тарасова считает, что с самодеятельностью в показательных выступлениях фигуристке нужно заканчивать.

«Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится. Каждый показательный номер должен что-то в тебе открывать. Должен чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов», — сказала Тарасова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на критику показательного номера Елизаветы Туктамышевой, в котором фигуристка использовала элементы стриптиза.