Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram показала подписчикам детское фото.

«Когда понялa, что через две недели начинается сезон, а ты до сих пор не прыгаешь четверной», – подписала фотографию Туктамышева.

Ранее стало известно, что российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева станет ведущей утренней зарядки на Дворцовой Площади в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет 24 августа в рамках молодежного массового праздника «Питерский заряд».

Также сообщалось, что в женском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy Россию представят три спортсменки — Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анна Щербакова. В соревновании мужчин от России также будут выступать три участника — Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин и Егор Мурашов.