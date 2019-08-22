«Наполи» хочет приобрести Чалова

Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может стать футболистом итальянского «Наполи».

Об этом сообщает Offside Squad. По информации источника, итальянский клуб хочет усилить атакующую линию, однако пока не делал москвичам предложения по форварду.

Ранее тренерский штаб молодежной сборной России огласил состав национальной команды на отборочные матчи Евро-2021 против Сербии и Болгарии, в список игроков попал и Федор Чалов.