Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

Опубликовано расписание турнира «Большого шлема» US Open.

Согласно сетке, уже в первом круге встретятся Мария Шарапова и Серена Уильямс, которые попали в нижнюю четверть сетки. Первая ракетка мира Наоми Осака сыграет с Анной Блинковой, а Анастасия Потапова встретится с 15-летней Коко Гауфф.

В первой четверти Арина Соболенко проведет матч Викторией Азаренко, Наталья Вихлянцева сыграет с Юлией Гергес, Анастасия Павлюченкова – с Полин Парментье, а Вероника Кудерметова – с Франческо ди Лоренцо.

Дарья Касаткина сыграет с Йоханной Контой, Екатерина Александрова встретится с Самантой Стосур, а Маргарита Гаспарян – с теннисисткой из квалификации. Светлана Кузнецова начнет турнир матчем с Кристи Ан.

Отметим, ни одна представительница России не вошла в число 32 сеяных на турнире US Open. Подобная ситуация произошла впервые за 21 год: до этого россиянки не попали в посев в 1998 году, когда отбирались 16 спортсменок. Начиная с Уимблдона 2001 года число сеяных на турнирах «Большого шлема» повысили до 32.